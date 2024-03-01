RT в Telegram
Подпишись

Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) покинет первую пятёрку после дисквалификации на турнире в Дубае (ОАЭ).
Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае
  • Gettyimages.ru

26-летний теннисист из России лишится заработанных очков и призовых.

На строчку вверх поднимется немец Александр Зверев, который сейчас располагается на шестой месте в рейтинге.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

В финале Бублик сыграет с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Ранее Медведев выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить