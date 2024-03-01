Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае
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26-летний теннисист из России лишится заработанных очков и призовых.
На строчку вверх поднимется немец Александр Зверев, который сейчас располагается на шестой месте в рейтинге.
Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.
В финале Бублик сыграет с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Уго Умбер (Франция).
Ранее Медведев выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже.