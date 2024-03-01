Медведев — об участии в Олимпиаде: если смогу играть, то я 100% буду в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Если буду здоров — буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу (вообще без отдыха) Канада. Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я 100% буду в Париже», — приводит слова Медведева ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.