Колесниченко: в России делают всё, чтобы спортсмен не потерял мотивацию
- РИА Новости
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«Как можно заниматься видом спорта, если ты его не любишь? Надо любить и соревноваться, тем более сейчас проводится столько альтернативных турниров. Для того чтобы спортсмен не потерял мотивацию, в нашей стране делается всё», — заявила Колесниченко «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.