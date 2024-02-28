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Колесниченко: в России делают всё, чтобы спортсмен не потерял мотивацию

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.
Колесниченко: в России делают всё, чтобы спортсмен не потерял мотивацию
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Как можно заниматься видом спорта, если ты его не любишь? Надо любить и соревноваться, тем более сейчас проводится столько альтернативных турниров. Для того чтобы спортсмен не потерял мотивацию, в нашей стране делается всё», — заявила Колесниченко «Матч ТВ». 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.

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