Журова: как только появятся списки допущенных россиян, начнётся давление на Макрона

Депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.

«Поверьте мне, как только появятся какие-либо реальные списки с количеством участников, их именами и фамилиями, тут же начнётся давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот. Но пока это всё безосновательно», — приводит слова Журовой Газета.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.