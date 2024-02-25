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Минспорт ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК для решения

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.
Минспорт ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК для решения
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В самое ближайшее время мы ожидаем финального решения и финальных рекомендаций МОК по участию в Олимпийских играх. Мы примем соответствующее совместное решение с ОКР и спортивным сообществом России», — цитирует Матыцина РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

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