Минспорт ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК для решения

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.

«В самое ближайшее время мы ожидаем финального решения и финальных рекомендаций МОК по участию в Олимпийских играх. Мы примем соответствующее совместное решение с ОКР и спортивным сообществом России», — цитирует Матыцина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).