Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать, какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии», — заявил Левитин.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что ФТР пытается добиться участия российских теннисистов в парном турнире Олимпиады.