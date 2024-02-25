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ФТР пытается добиться участия российских теннисистов в парном турнире Олимпиады

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что они пытаются добиться участия российских спортсменов в парном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
ФТР пытается добиться участия российских теннисистов в парном турнире Олимпиады
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Парный турнир международная федерация сейчас определяет как командное соревнование. Мы бьёмся, чтобы изменить эту ситуацию, но пока не получается», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В настоящий момент российские теннисисты смогут принять участие в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде — 2024.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Максим Маринин сомневается в участии россиян в Олимпиаде 2024 года.

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