Маринин сомневается в участии россиян в Олимпиаде 2024 года

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин высказал своё мнение об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Если самоцель поставить галочку в голове, что я там был, то... а какую страну ты представлял? Очень сложный морально-этический вопрос. Давайте откровенно — кто-то в окопах жизни кладёт, грубо говоря, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду. Как вам объяснить... Это про цену вопроса, твоего внутреннего выбора», — заявил Маринин «Спорт-Экспресс».

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Маринин высказался о ситуации с дисквалификацией Камилы Валиевой.