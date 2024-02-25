Маринин — о допинг-деле Валиевой: она стала козлом отпущения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин высказался о ситуации с дисквалификацией Камилы Валиевой.

«Это своего рода показательная порка. А человеку 15 лет, сейчас чуть побольше, но это всё равно ребёнок. Доводы, которые стороной защиты были приведены… смешные и несерьёзные. Так получилось, что она стала козлом отпущения своего рода», — цитирует Маринина СЭ.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ отметили силу духа Валиевой после дисквалификации.