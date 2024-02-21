В МИД РФ отметили силу духа Валиевой после дисквалификации
- РИА Новости
«Не каждый взрослый человек такое вынесет. А когда речь идёт о юной девушке, которая отдаёт все силы ради спорта и получает несправедливое наказание и агрессивную травлю, то это говорит о её величайшей воле и силе духа», — цитирует Захарову СЭ.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Камилы Валиевой на предмет нарушения условий дисквалификации.