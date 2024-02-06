РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой на нарушение условий дисквалификации

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, как ведут контроль за дисквалифицированными спортсменами и тренерами.

«РУСАДА осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу «Сообщи о допинге». В прошлом году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации», — цитирует пресс-службу агентства ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Затем Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде — 2022. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее член МОК заявил, что ISU должны пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр.