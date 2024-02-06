RT в Telegram
Подпишись

РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой на нарушение условий дисквалификации

Короткая ссылка
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, как ведут контроль за дисквалифицированными спортсменами и тренерами.
РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой на нарушение условий дисквалификации
  • РИА Новости

«РУСАДА осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу «Сообщи о допинге». В прошлом году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации», — цитирует пресс-службу агентства ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Затем Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде — 2022. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее член МОК заявил, что ISU должны пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить