Член МОК считает, что ISU должны пересчитать баллы командного турнира Игр

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд призвал пересчитать баллы командного турнира Игр в Пекине и отдать бронзу сборной Канады по фигурному катанию.

«Была совершена ошибка, её нужно исправить. И чем больше времени проходит, тем хуже выглядит ISU», — приводит слова Паунда журналистка Кристин Бреннан.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Чжоу заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой.