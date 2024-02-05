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Чжоу заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой

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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что горд получить золото Олимпийских игр — 2022 по итогам дела россиянки Камилы Валиевой.
Чжоу заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой
  • РИА Новости

«Не могу выразить эмоции, которые испытал после решения CAS, но могу немного рассказать о случившихся «американских горках». Последние два года прошли в странном состоянии неопределённости, где всё перевернулось с ног на голову. Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — написал фигурист в соцсетях.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

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