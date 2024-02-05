Чжоу заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой
- РИА Новости
«Не могу выразить эмоции, которые испытал после решения CAS, но могу немного рассказать о случившихся «американских горках». Последние два года прошли в странном состоянии неопределённости, где всё перевернулось с ног на голову. Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — написал фигурист в соцсетях.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее сообщалось, что Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.