СЭ: Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших

Фигуристка Камила Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

По информации «СЭ», спортсменка не планирует принимать участие в турнире. Отмечается, что к тренировкам приступила Людмила Фурсова, которая является первой запасной в списке участников.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку.