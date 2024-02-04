RT в Telegram
Подпишись

СЭ: Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших

Короткая ссылка
Фигуристка Камила Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
СЭ: Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости

По информации «СЭ», спортсменка не планирует принимать участие в турнире. Отмечается, что к тренировкам приступила Людмила Фурсова, которая является первой запасной в списке участников.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить