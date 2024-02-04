СЭ: Валиева не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших
- РИА Новости
По информации «СЭ», спортсменка не планирует принимать участие в турнире. Отмечается, что к тренировкам приступила Людмила Фурсова, которая является первой запасной в списке участников.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку.