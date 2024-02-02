Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после решения CAS

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», — написала Валиева.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Ирина Роднина ответила на вопрос, вернётся ли Валиева в спорт после дисквалификации.