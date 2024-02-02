Роднина: возвращение Валиевой в спорт будет зависеть от её психики

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос, вернётся ли фигуристка Камила Валиева в спорт после дисквалификации.

«Это будет зависеть от её психики: насколько вообще осталось желание что-то делать в этом виде спорта после всего, что произошло», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, при каких условиях мотивировочная часть решения CAS по делу Валиевой может остаться конфиденциальной.