Анцелиович: CAS не раскроет полное решение по Валиевой лишь с согласия всех сторон

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, при каких условиях мотивировочная часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой может остаться конфиденциальной.

«Для того чтобы решение осталось конфиденциальным, недостаточно, чтобы лишь одна из сторон выступала с такой просьбой. Для этого нужно, чтобы все были с этим согласны. Иногда поступают просьбы скрыть от общественности отдельные моменты вроде подробностей о здоровье, диагнозы и так далее», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также подчеркнула, что CAS может пойти навстречу РУСАДА касательно дела Валиевой.

«С другой стороны, интерес к этому делу слишком велик, и решение в связи с этим может быть опубликовано полностью», — добавила Анцелиович.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

2 февраля стало известно, что CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой.