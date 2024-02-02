RT в Telegram
Подпишись

РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

Короткая ссылка
В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, что будут просить Спортивный арбитражный суд (CAS) оставить мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой конфиденциальной.

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали всё, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

2 февраля стало известно, что CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить