РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, что будут просить Спортивный арбитражный суд (CAS) оставить мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой конфиденциальной.

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали всё, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

2 февраля стало известно, что CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.