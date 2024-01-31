Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Считаю, что решение по Валиевой является чрезмерно жёстким, даже кровожадным. Суд вообще не учёл никаких смягчающих обстоятельств. Во-первых, она несовершеннолетний спортсмен, во-вторых, применять какие-либо препараты в этом виде спорта вообще не имеет смысла. Безусловно, сама ситуация с обнародованием результатов также является странной, ждали до Олимпийских игр. Обычно такое делается гораздо раньше», — сказал Колобков RT.

Ранее сообщалось, что Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS.