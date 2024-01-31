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Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой

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Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Считаю, что решение по Валиевой является чрезмерно жёстким, даже кровожадным. Суд вообще не учёл никаких смягчающих обстоятельств. Во-первых, она несовершеннолетний спортсмен, во-вторых, применять какие-либо препараты в этом виде спорта вообще не имеет смысла. Безусловно, сама ситуация с обнародованием результатов также является странной, ждали до Олимпийских игр. Обычно такое делается гораздо раньше», — сказал Колобков RT.

Ранее сообщалось, что Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS.

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