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РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS

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Российская фигуристка Камила Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Согласно правилам отстранения, спортсменка не может тренироваться за государственные деньги и из-за этого пока не может продолжать работать в группе Тутберидзе.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с Валиевой, которую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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