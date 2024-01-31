РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Согласно правилам отстранения, спортсменка не может тренироваться за государственные деньги и из-за этого пока не может продолжать работать в группе Тутберидзе.
Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с Валиевой, которую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.