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Тутберидзе: история Валиевой — это наша боль

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Российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию со своей подопечной Камилой Валиевой, которую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.
Тутберидзе: история Валиевой — это наша боль
  • РИА Новости

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны», — написала Тутберидзе в соцсетях.

Она отметила, что как никто другой хочет знать, что произошло с Валиевой и как препарат попал в её организм. А все её спортсмены были и остаются чистыми.

«Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому. И вот после двух лет — так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заключила тренер.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее Екатерина Мизулина прокомментировала решение CAS дисквалифицировать Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

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