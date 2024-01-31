Мизулина — о деле Валиевой: считаю, что это политика, затравили ребёнка
- РИА Новости
«Я считаю, что это политика. Затравили ребёнка. Талантливого ребёнка, блестящую фигуристку. Травят уже не первый год — не только её, но и всех наших спортсменов. Таким образом пытаются уничтожить достижения нашей страны в спорте», — сказала Мизулина в видео в Telegram-канале.
29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.
Ранее Костомаров высказался о решении CAS дисквалифицировать Валиеву.