Мизулина — о деле Валиевой: считаю, что это политика, затравили ребёнка

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я считаю, что это политика. Затравили ребёнка. Талантливого ребёнка, блестящую фигуристку. Травят уже не первый год — не только её, но и всех наших спортсменов. Таким образом пытаются уничтожить достижения нашей страны в спорте», — сказала Мизулина в видео в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее Костомаров высказался о решении CAS дисквалифицировать Валиеву.