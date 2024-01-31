Костомаров — о решении ISU по медалям командного турнира: правила есть правила

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределить медали командного олимпийского турнира 2022 года.

«Правила есть правила, и всё», — приводит слова Костомарова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее Костомаров высказался о решении CAS дисквалифицировать Валиеву.