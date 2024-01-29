Костомаров считает жестоким решением дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Четыре года — жестокое решение. Если есть прецедент, то CAS, МОК примут самое жестокое решение по отношению к россиянам», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.