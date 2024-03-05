Халеп — о сокращении дисквалификации: не могу дождаться возвращения в тур

Румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить ей дисквалификацию.

«Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур», — приводит слова Халеп BBC.

Румынка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга.

Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2022 года и должен был продлиться до 6 октября 2026 года.

Ранее CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.