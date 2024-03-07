Кафельников позитивно относится к решению ITF допустить российских теннисистов к ОИ-2024

Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) допустить россиян к Играм в Париже.

«Я догадывался, что российских теннисистов допустят к Олимпийским играм. Отношусь позитивно, больше не хочу эту тему раскручивать», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.