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Кафельников позитивно относится к решению ITF допустить российских теннисистов к ОИ-2024

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Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) допустить россиян к Играм в Париже.

«Я догадывался, что российских теннисистов допустят к Олимпийским играм. Отношусь позитивно, больше не хочу эту тему раскручивать», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.

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