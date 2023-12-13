Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда Международная федерация тенниса (ITF) ответит по участию россиян в Олимпиаде.

«Окончательный ответ будет за Международной федерацией тенниса, это после «Ролан Гаррос» в мае. Надо ждать, сейчас гадать бессмысленно», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Поздняков назвал критически важным вопрос обеспечения безопасности россиян на Олимпиаде в Париже.