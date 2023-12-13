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Поздняков назвал критически важным вопрос обеспечения безопасности россиян на Олимпиаде в Париже

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о безопасности российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Поздняков назвал критически важным вопрос обеспечения безопасности россиян на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел в своих комментариях всегда говорит о том, что вопрос безопасности является критическим в этой ситуации. Этим не будут заниматься ни национальная федерация, ни государственные службы, ни Национальный олимпийский комитет, который этими рекомендациями отрезан от процесса», — приводит слова главы ОКР ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Поздняков заявил, что спортсмены всю жизнь будут ответственны за участие в Олимпиаде.

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