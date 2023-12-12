Поздняков заявил, что спортсмены всю жизнь будут ответственны за участие в Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение касательно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни. В некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями большинства общественности. За свой выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Позднякова ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Латвии не исключил бойкот Олимпиады из-за допуска России.