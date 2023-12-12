Президент Латвии не исключил бойкот Олимпиады из-за допуска России

Президент Латвии Эдгар Ринкевич не исключил бойкот Олимпийских игр в Париже из-за допуска российских спортсменов.

«Если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть на Олимпиаде выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране», — приводит слова Ринкевича Sport24 со ссылкой на LRT.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Украина пока решила не отказываться от участия в Олимпийских играх — 2024.