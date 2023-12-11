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Украина пока решила не отказываться от участия в Олимпийских играх 2024

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Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что страна пока решила не отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже.

«Олимпиада — это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о конфликте, и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать всё, чтобы россияне туда не попали», — сказал Бедный в эфире телеканала «Рада».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

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