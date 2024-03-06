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Мама Циципаса объяснила, почему теннисист не стал выступать за Россию

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Юлия Сальникова, дочь известного футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о том, что её сын мог выступать за Россию.

«Из федерации нам озвучили условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Стёпе на тот момент было лет 17», — цитирует Сальникову СЭ.

Напомним, что Циципас по материнской линии является внуком известного советского футболиста Сергея Сальникова. В разные годы он играл за «Спартак», «Динамо» и «Зенит». Футболист также является олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Ранее сообщалось, что Циципас почтил память дедушки — футболиста сборной СССР Сальникова.

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