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Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP
  • © Tertius Pickard

«С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть», — написал Надаль в социальных сетях.

Испанец не смог сыграть на Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. 

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Мирра Андреева уступила Кэти Волынец в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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