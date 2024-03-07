Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть», — написал Надаль в социальных сетях.

Испанец не смог сыграть на Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Мирра Андреева уступила Кэти Волынец в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе.