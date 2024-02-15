По примеру Уильямс: как Павлюченкова прокладывает путь к званию первой ракетки страны в свой 18-й сезон в WTA-туре

Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Дохе. Россиянка в двух сетах нанесла поражение американке Даниэль Коллинз, а ранее оставила за бортом соревнований сеяных Дарью Касаткину и Маркету Вондроушову. Благодаря этому 32-летняя спортсменка вплотную подберётся к группе соотечественниц, располагающихся во втором десятке мирового рейтинга. После чего сможет посягнуть на их позиции, в том числе на «Ролан Гаррос», где она выступает успешнее, чем на других турнирах Большого шлема.

Анастасия Павлюченкова продолжает победное шествие на турнире категории WTA 1000 в Дохе. В четвертьфинале россиянка одержала уверенную победу над Даниэль Коллинз — 7:5, 6:4.

Своё выступление в Катаре 32-я ракетка мира начала с победы в двух сетах над соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая приехала на турнир сразу после тяжёлого финала в Абу-Даби с Еленой Рыбакиной. Затем Анастасия встречалась с Мартой Костюк, но украинка не смогла закончить встречу и снялась при счёте 1:2 в первом сете. А в третьем круге россиянке досталась в соперницы восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова, но и той не удалось ничего противопоставить уроженке Самары. Последняя взяла верх в двух сетах и размочила счёт личных встреч с чешкой, которая ранее выиграла оба очных поединка. Ещё более плачевной выглядела статистика противостояний с Коллинз (3-0), однако и тут Анастасии удалось переломить негативную тенденцию.

Для победы россиянке потребовалось чуть больше полутора часов. В первом сете теннисистки последовательно брали свои подачи вплоть до шестого гейма, когда Павлюченкова заработала двойной брейк-пойнт и реализовала его с первой же попытки. При счёте 5:3 россиянка выходила подавать на сет, однако допустила несколько невынужденных ошибок и позволила Коллинз сократить отставание, а в следующем гейме и сравнять счёт. Однако после небольшого спада Анастасия собралась и вновь навязала борьбу сопернице на её подаче, что привело к ещё одному брейку и победе в партии — 7:5.

Начало второго сета 32-й ракетке мира не удалось: она тут же отдала свою подачу, столкнувшись с агрессивной и временами очень рискованной игрой соперницы. Но Коллинз хватило только на этот стартовый рывок, и россиянка быстро сумела восстановить равенство в счёте. Причём в четвёртом гейме она, похоже, окончательно выбила соперницу из колеи, в очередной раз заработав очко аккуратной свечкой прямо под заднюю линию. Даниэль заметно задёргалась и, хотя продолжила удерживать свои геймы, на приёме уже не находила вариантов противодействия сопернице. Да и подача у Павлюченковой проходила. На этот раз она не стала затягивать дело и поставила точку в матче на подаче американки, которая оказалась не готова к мощным и точным атакам финалистки «Ролан Гаррос» 2021-го.

Благодаря успешному выступлению в Дохе Анастасия уже обеспечила себе солидную прибавку рейтинговых очков и вплотную подобралась к группе соотечественниц, которые находятся во втором десятке табеля WTA.

При этом можно сказать, что в 2024 году Павлюченкова, наряду с Касаткиной, демонстрирует самый уверенный теннис среди россиянок. Обе поступательно движутся вверх в рейтинге, и, может статься, на фоне не слишком успешных выступлений Вероники Кудерметовой, Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой именно Дарья с Анастасией в текущем сезоне поборются за звание первой ракетки страны. И это при том, что Павлюченкова вернулась в строй после непростой травмы колена, пропустив больше полугода.

Кроме того, не стоит забывать, что все эти достижения она совершает в возрасте 32 лет, что нечасто встретишь в туре. Так, выше неё в рейтинге находятся только четыре возрастные теннисистки: Петра Квитова (17-е место рейтинга), Каролин Гарсия (21), Сорана Кырстя (22) и Виктория Азаренко (31).

История знает немало случаев удачных возвращений на корт после длительного перерыва, но самым ярким примером является Серена Уильямс, которая из-за разрыва сухожилия и болезни Шегрена пропустила почти год в начале 2010-х. Однако после вынужденной паузы американка не просто вернула прежние позиции, но и выиграла ещё десять турниров Большого шлема. При этом она стала самой возрастной победительницей мейджоров: на момент триумфа на Australian Open 2017 года ей было 35 лет 4 месяца 2 дня.

Что касается Павлюченковой, несмотря на яркое появление на теннисном небосклоне в 14 лет, по-настоящему она раскрылась уже в зрелом возрасте. Самым успешным в карьере Анастасии стал 2021 год. Тогда она впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос», завоевала олимпийское золото в миксте с Андреем Рублёвым, а в составе сборной страны стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. Сезон она завершила на 11-м месте мирового рейтинга, и это был её лучший показатель с дебюта в профессиональном туре в 2006 году. На тот момент Анастасия была первой ракеткой страны, а Касаткина занимала 26-ю строчку.

Но в следующем сезоне россиянку надолго выбила из строя травма колена. Она снялась с ряда турниров в феврале и вернулась на корт только к грунтовому сезону. Но лучше не стало — перед Открытым чемпионатом Франции Павлюченкова объявила о досрочном окончании сезона.

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«Последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году», — писала тогда Анастасия в соцсетях.

Возвращение в тур не было простым. 2023 год она начала в ранге 365-й ракетки мира, а после Australian Open и вовсе провалилась в девятую сотню. Чтобы поправить положение, Павлюченковой приходилось играть даже на турнирах ITF. Первая победа в основной сетке турнира WTA случилась только в апреле в Мадриде, а уже на «Ролан Гаррос» россиянка сотворила сенсацию, добравшись до четвертьфинала. Это позволило ей совершить огромный прыжок в рейтинге и подняться на 119-ю строчку. Затем последовали ещё несколько успешных турниров (на одном из которых Анастасия добралась до финала!), и год спортсменка завершила на 59-м месте.

Поступательное движение продолжилось и в нынешнем сезоне. В Аделаиде она дошла до четвертьфинала, преодолев перед этим ещё и горнило квалификации, а на «пятисотнике» в Линце остановилась в шаге от решающего матча. Немного неудачно сложились её дела на Открытом чемпионате Австралии, где Анастасия зачехлила ракетку во втором круге, не справившись с Паулой Бадосой. Впрочем, по мнению экспертов, то поражение было больше случайностью, нежели закономерностью, что и показало успешное выступление в Дохе.

«Уже на Australian Open было видно, что она хорошо играет, но ей нужно было чуть набрать форму. Настя действует очень уверенно, агрессивно. Я думаю, она вполне может провести успешный сезон», — цитирует ТАСС Андрея Ольховского.

Соперницей Павлюченковой по полуфиналу станет Елена Рыбакина.