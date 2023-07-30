Чесноков считает, что Павлюченкова успеет набрать форму к US Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков уверен, что пропуск турнира в Праге не скажется негативно на подготовке Анастасии Павлюченко к Открытому чемпионату США по теннису 2023 года.

«Я думаю, у нее есть достаточно времени перед US Open, чтобы набрать форму и очки рейтинга», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, для Анастасии ничего страшного нет в том, что теннисистка не сыграла на турнире в Праге.

«Она хорошо играла на Roland Garros, достаточно далеко там прошла», — добавил Чесноков.

Павлюченкова является олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублёвым. 32-летняя россиянка занимает 98-е место в рейтинге Женской тенниской ассоциации (WTA). В составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Павлюченкова 29 июля сообщила о том, что её не пустили на турнир в Праге.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась об инциденте с недопуском российской теннисистки на территорию Чехии для участия в турнире WTA 250 в Праге.