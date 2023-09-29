Павлюченкова: стараюсь наслаждаться моментом, так как приближаюсь к концу карьеры

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в матче 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония).

«Я постепенно работала, чтобы вернуться в топ. Сейчас стараюсь наслаждаться моментом, так как приближаюсь к концу карьеры. Стараюсь выжать максимум», — приводит слова Павлюченковой TheTennisLetter.

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей игры между соотечественницей Вероникой Кудерметовой и полькой Игой Свёнтек.

Ранее Кудерметова и Павлюченкова не вышли в полуфинал парного турнира в Токио.