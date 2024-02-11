«Она просто быстрее и мощнее»: Касаткина уступила Рыбакиной на турнире в Абу-Даби и проиграла второй финал в сезоне

Дарья Касаткина не завоевала титул на турнире в Абу-Даби. В финале соревнований она уступила Елене Рыбакиной, которая ранее выбила из борьбы ещё одну россиянку Людмилу Самсонову. В свою очередь, Карен Хачанов остановился в шаге от решающего матча в Марселе. Он не справился с Григором Димитровым, хотя вёл на тай-брейке в третьей партии со счётом 4:2.

Российские теннисисты очередную игровую неделю провели, участвуя в соревнованиях в Марселе и Абу-Даби. Наиболее представительным получился женский турнир в ОАЭ, куда отправились три россиянки. Вероника Кудерметова, к сожалению, покинула его уже в первом круге, не справившись с квалифайером — британкой Хитер Уотсон. А вот её соотечественницы выступили достойно.

Людмила Самсонова на старте разгромила двух украинок: Лесю Цуренко и Ангелину Калинину, отдав соперницам всего пять геймов, а затем справилась с Барборой Крейчиковой. Противостояние с чешкой, посеянной под четвёртым номером, получилось непростым. И дело даже не в игре соперницы, которая находится выше в рейтинге WTA.

Россиянка уверенно делала брейки в начале партий, но затем в концовке начинала нервничать. Как результат, она чуть не дала оппонентке довести дело до тай-брейка в первом сете, а затем схожее волнение чуть не смешало карты во втором. К счастью, у Людмилы было приличное преимущество, и Барбора просто не сумела отыграться.

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Однако в полуфинале справиться с Еленой Рыбакиной спортсменке уже не удалось, хотя ранее она успешно играла с представительницей Казахстана: счёт личных встреч 4:0 в пользу Людмилы. В этот раз оппонентка великолепно действовала в первой и третьей партиях, отдав Самсоновной только два гейма. Небольшой спад в игре пятой ракетки мира был в середине матча, чем и воспользовалась россиянка, но он оказался не таким продолжительным, как требовалось для победы.

По словам заслуженного тренера Виктора Янчука, всё же Самсонова и Рыбакина пока являются спортсменками разного уровня.

«Выиграть у Елены непросто. Но была борьба, Самсонова подкралась близко к Рыбакиной. Это даёт основание говорить, что у Людмилы есть прогресс. Она подбирается к лидерам женского тенниса. Хотелось бы, чтобы Самсонова выиграла какой-нибудь хороший турнир. Для Большого шлема, может, ещё не готова, но другой выигранный турнир позволит ей стать уверенной в своих силах», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Увы, пока не готова бороться с Рыбакиной и первая ракетка России Дарья Касаткина, которая в Абу-Даби пробилась во второй финал в текущем сезоне. В Аделаиде в решающем матче она без шансов уступила Елене Остапенко. Не получилось серьёзной борьбы и в этот раз — 1:6, 4:6.

При этом, по признанию отечественной теннисистки, на борьбу ей просто не хватило сил. Всё же она провела два трёхсетовых противостояния с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и француженкой Диан Парри.

«Проигрывать финалы не очень приятно, но, как сказал Даниил Медведев после Australian Open, лучше сыграть три финала, чем проиграть три первых круга. Поэтому я с ним согласна. Кстати, сегодня у него день рождения, с днём рождения!» — сказала Касаткина в интервью на корте.

При этом, по словам двукратного чемпиона турниров Большого шлема в парном разряде Андрея Ольховского, дело не в физических кондициях Дарьи. Рыбакина просто мощнее играет.

«Она быстрее по скорости полёта мяча. У Касаткиной был бы шанс, если бы Рыбакина подавала неудачно, но сегодня Рыбакина объективно была сильнее», — признал Ольховский.

Впрочем, выступление в Абу-Даби Касаткина в любом случае может занести себе в актив. Благодаря выходу в финал она поднимется в рейтинге WTA с 14-й на 13-ю позицию, а Самсонова останется на 15-й строчке. Теперь обе спортсменки отправятся на «тысячник» в Дохе.

В турнирах ATP на этой неделе из россиян принимал участие только Карен Хачанов. После неудачи в Мельбурне, где в четвертом круге он уступил триумфатору мейджора Яннику Синнеру, теннисист отправился в Марсель.

На старте соревнований отечественный спортсмен встречался с Роберто Баутиста-Агутом, который также не лучшим образом сыграл в Австралии и вылетел из топ-100. Как оказалось, этот результат испанца не был случайностью: Карен разгромил его 6:2, 6:2, а затем без особых проблем выбил из борьбы китайца Чжан Чжичжэня (6:1, 6:4).

Однако выйти в первый финал в сезоне Хачанову всё же не удалось. Путь ему преградил Григор Димитров. Ранее спортсмены выходили друг против друга на корт трижды, и каждый раз сильнее оказывался болгарин. Не стало исключением и противостояние в Марселе.

Матч теннисистов получился очень упорным. В первом сете преимущество было на стороне Карена, он лучше подавал и владел инициативой, в то время как соперник много ошибался. Тем не менее, при счёте 5:3 в свою пользу россиянин упустил две возможности взять партию, а затем неожиданно отдал свой гейм. Однако на тай-брейке 18-я ракетка мира всё же додавил оппонента — 7:3.

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Далее Хачанов уже не был столь сконцентрирован и давал болгарину всё больше возможностей для атаки. И Димитров шансом воспользовался, переведя игру в третью, решающую партию. На этот раз соперники действовали более осторожно и в итоге финалист турнира определялся на очередном тай-брейке, на котором россиянин откровенно не справился с нервами: он вёл 4:2, затем отдал четыре очка подряд, отыграл первый матчбол болгарина, но всё же своей ошибкой завершил матч.

При этом, по мнению финалиста Кубка Дэвиса Андрея Чеснокова, Карену в концовке помешали не столько нервы, сколько излишняя спешка.

«Матч был просто гениальный, интрига была от самого начала до конца, и если сравнивать с матчем между Уго Умбером и Хубертом Хуркачем, то тот был значительно слабее. Мне кажется, в решающие моменты Карен слишком торопился. Он вёл на тай-брейке 4:3, подал хорошую подачу, а потом зачем-то пошёл вперёд, на чём его Григор и поймал. Затем он проиграл ещё одну свою подачу, а потом при счете 4:6 исполнил гениальный приём подачи с касанием сетки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Остаётся надеяться, что поездка в Марсель положительно скажется на Хачанове, который поправил своё положение в рейтинге ATP и поднялся на одну строчку вверх. Далее он заявлен на турниры в Дохе и Дубае.