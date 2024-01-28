«Главный герой этого турнира»: Синнер, Джокович и теннисный мир восхищены выступлением Медведева на Australian Open

Янник Синнер отметил несгибаемый характер Даниила Медведева после победы в финале Australian Open, а Новак Джокович назвал потрясающим выступление коллеги в Мельбурне. Сам россиянин признался, что по ходу решающего матча сдал физически и принёс извинения жене и дочери за то, что не сумел их порадовать. Эксперты же главной причиной поражения третьей ракетки мира сочли огромную усталость. По мнению Елены Весниной, у соотечественника не было иного выбора, кроме как активно начать поединок. А Евгений Кафельников ключевым моментом противостояния счёл шестой гейм второй партии, когда уроженец Москвы позволил сопернику сделать брейк при счёте 5:1 в свою пользу.

«Надеюсь, в следующий раз в финале я тебя обыграю»

Финал Australian Open не оставил равнодушным никого. Янник Синнер и Даниил Медведев провели пять ярких сетов и выдали потрясающее шоу в Мельбурне. При этом россиянин изначально считался андердогом, поскольку провёл на корте в Австралии куда больше времени и серьёзно устал.

К сожалению, опасения оправдались. Уроженец Москвы потрясающе начал матч и в первых двух партиях сделал четыре брейка, тогда как соперник — только один. Итальянец явно нервничал, выйдя на дебютное решающее противостояние в рамках турнира Большого шлема, и допускал много ошибок.

Однако, оказавшись в практически безвыходной ситуации, он совершил впечатляющий камбэк. Во многом причиной этому стала усталость оппонента, ведь он отыграл в Австралии суммарно больше суток, а также провёл рекордный 31 сет в рамках одного мейджора. Российский спортсмен сражался до последнего, но ничего не сумел поделать с куда более свежим соперником.

Потерпев пятое поражение в финале ТБШ, Медведев лишь без сил опустился на скамейку. К чести обоих атлетов, они проявили максимальное уважение по отношению друг к другу. Даниил даже попытался найти повод для оптимизма. По его мнению, уступить в сражении за трофей лучше, чем вылететь на ранней стадии.

«Во-первых, поздравляю Янника. Сегодня ты снова показал, почему этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний Большой шлем, но надеюсь, в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже уступил — три финала подряд? Я постараюсь исправить ситуацию. Но поздравляю. Ты заслужил», — заявил россиянин.

Он поблагодарил членов своей команды за грамотные подсказки и поддержку, а также принёс извинения жене и дочке.

«Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса, если смотрите — мне казалось, вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз — для вас. Меня много поддерживают друзья и болельщики по всему миру. Спасибо всем. Это были потрясающие две недели. Я всегда хочу побеждать», — добавил третья ракетка мира.

Триумфатор также начал с тёплых слов в адрес оппонента. Синнер выразил восхищение его несгибаемым характером и тем, как он до последнего пытался спасти даже казавшиеся безнадёжными мячи.

«Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чём способен прибавить. Ты делаешь меня намного лучше... Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. Желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона», — заявил итальянец.

Завоевав первый ТБШ в карьере, Янник не скрывал эмоций и, как и Медведев, вспомнил о членах своей семьи, которые внимательно следили за его выступлением.

«Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу, даже когда был ребёнком. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Желаю подобной свободы всем детям», — отметил победитель.

Медведев же чуть позже, немного придя в себя, попытался найти причины неудачи. По признанию атлета, в заключительных сетах ему действительно не хватило сил, а соперник оказался куда свежее.

«Я немножко сдал физически, как это было во всех матчах, потому что турнир тяжёлый. В какой-то момент мои оппоненты тоже сдавали, завязывалась борьба, и я побеждал. Но Янник сегодня был чуть лучше в функциональном плане. Поэтому он смог в один миг начать играть лучше и бить сильнее, чем на старте. А мои удары, скорее всего, потеряли скорость, но не потому, что я испугался», — сказал он.

Помимо этого, россиянин сравнил это поражение с проигрышем Рафаэлю Надалю двухлетней давности в финале Australian Open. Уроженец Москвы порадовался тому факту, что теперь его вместе с Синнером поддерживали одинаково, тогда как в 2022-м открыто болели против.

«Сейчас обиды нет, я горжусь собой и заставляю себя думать, что финал — лучше, чем первый круг. Иногда сразу уступаешь, расстраиваешься страшно, но думаешь: «Ну ладно, следующий турнир». В финале проигрываешь, думаешь: «Да и следующий уже играть неохота, ничего неохота», — добавил Медведев.

Он также рассказал о своих дальнейших планах и признался, что не хочет брать ракетку в руки ближайшую неделю, чтобы максимально восстановиться.

«Если вдруг пропускать какой-то из турниров, то какой? Решить тяжело, подумаем с командой. Что выберем — не знаю. Может, буду играть все. Как не просесть, тоже неизвестно. Возможно, просяду, но мысленно буду заставлять себя идти дальше и стараться показывать свой лучший теннис», — подытожил Медведев.

В свою очередь, Синнер на пресс-конференции не скрыл удивления мощным началом оппонента.

«Первые два, два с половиной сета он действовал очень хорошо. Я просто старался выдавать игру на том же уровне и попытался реализовать пару возможностей в третьей партии, и это получилось. Порой победа в одном крайне важном гейме способна переломить ход матча. Сегодня был как раз такой случай. Я старался оставаться на корте как можно дольше, зная, как много часов тут успел провести он. И чем дольше длился бы сегодняшний поединок, тем выгоднее было моё положение. Думаю, именно это сыграло ключевую роль», — подчеркнул он.

Янник оказался первым представителем Италии — чемпионом Australian Open. Атлет не скрыл, что для него это особенно важно.

«Это очень значимый момент, ведь я на протяжении многих лет получаю просто невероятную поддержку. Так здорово, что я смог порадовать этих людей, которые меня тоже мотивируют и подстёгивают веру в себя. Замечательно иметь такую поддержку», — добавил спортсмен.

Успех Синнера отметили и многие известные коллеги. Например, 22-кратный чемпион мейджоров Рафаэль Надаль назвал прекрасным выступление молодого теннисиста в Австралии и поздравил с его триумфом всю Италию. Не остался в стороне и другой именитый испанец Карлос Алькарас.

«Очень рад за тебя, Янник! Ты заслужил это как никто другой! Наслаждайся моментом, дружище», — написал вторая ракетка планеты в социальных сетях.

Нашёл в себе силы отметить соперника и Новак Джокович, несмотря на поражение в полуфинале. Вместе с тем он также подбодрил Медведева. «Даниил приложил колоссальные усилия. Сегодня тебе не повезло, но на турнире ты выступил потрясающе», — заверил серб.

«Медведев выступил как настоящий боец»

Опрошенные RT эксперты, рассуждая о причинах поражения россиянина, одной из главных также сочли усталость. Так, Елена Веснина подчеркнула: он потому и начал противостояние столь активно, что не имел другого выбора. По мнению олимпийской чемпионки, Даниил прекрасно осознавал свою не лучшую физическую готовность.

«Он очень хорошо вошёл в игру и был уверен в себе, заставив соперника нервничать. Но что бросилось в глаза: итальянец стал прибавлять от гейма к гейму и раскрылся к третьему сету», — сказала Веснина.

Она посетовала, что в заключительной партии, когда требовалось вытащить из себя последние силы, у российского теннисиста «кончился бензин».

«В предыдущих он ещё оказывал давление на Янника. Ощущение, что ему может не хватить сил, появилось у меня именно в четвёртом сете, когда Даниил не сумел реализовать важный брейк-пойнт», — добавила Веснина.

Однако, несмотря на досадную неудачу, олимпийская чемпионка выразила уверенность, что соотечественник не только проведёт успешный сезон, но и возьмёт US Open.

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«К Дане невозможно относиться равнодушно. На этом Austarlian Open его полюбило ещё большее количество болельщиков, которые раньше относились к нему не слишком хорошо. Можно сказать, он сумел повернуть к себе людей, был настолько интересным и искренним в своих интервью», — заявила Веснина.

В свою очередь, экс-первая ракетка планеты Евгений Кафельников назвал судьбоносным моментом встречи брейк итальянца во втором сете при счёте 1:5.

«Нужно было закрывать партию так, чтобы у итальянца не было даже малейшей возможности поверить в то, что он способен взять подачу Даниила. Не знаю, почему так произошло», — посетовал Кафельников.

Он отметил, что именно после этого оппонент воспрянул духом, поверил в себя и начал демонстрировать фирменный теннис, фактически побывав в жесточайшем нокдауне. Вместе с тем эксперт не опасается, что россиянин, потерпев пятое поражение в финалах ТБШ, приобретёт некий комплекс.

«В любом случае сезон для Даниила получится хорошим, он уже создал задел и набрал достаточное количество рейтинговых очков. Не думаю, что теперь он будет ощущать давление. Не сомневаюсь: впереди Медведева ещё ждут финалы ТБШ и победы», — заверил он.

Полностью согласился с коллегой двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. Он также уверен, что, поставь Медведев эффектную точку во второй партии, Синнер не сумел бы собраться. А сам уроженец Москвы своими шансами в дальнейшем, напротив, не воспользовался.

«У него была возможность не отдать четвёртый сет при счёте 3:3 на подаче итальянца. Этот момент мог пустить игру по благоприятному сценарию. Но, если не брать в расчёт результат, Даниил отлично начал сезон и великолепно провёл Australian Open», — заявил Ольховский.

Как и Кафельников, он не считает, что досадная неудача негативно повлияет на спортсмена. Более того, он назвал Даниила одним из главных претендентов на победу на всех мейджорах.

«Он доказал на Australian Open, что у него остались силы. Как правило, соперники не превосходили Даню. Да, он уступил в финале, но здесь сыграли роль и удача, и график. Медведев закончил один из матчей глубокой ночью и проводил на корте много сетов. В то же время Синнер не так сильно уставал. Конечно, он победил Джоковича, но в этом скорее вина самого Новака», — добавил Ольховский.

Финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде Надежда Петрова тоже посетовала, что россиянин дал слабину в концовке второй партии и сам себя лишил титула.

«Синнер понял: Даня — тоже живой человек, и просто нужно бороться до конца. Именно так он начал играть в третьем сете и достаточно легко сделал брейк. В четвёртой партии соперники вроде бы шли нога в ногу, но под конец Янник в сложный момент взял важные очки. И уже было видно, как физически Даня просел, а итальянец, наоборот, почувствовал себя окрылённым, поскольку сумел спастись», — подчеркнула Петрова.

При этом она считает успех итальянца абсолютно заслуженным, поскольку он здорово смотрелся по ходу всего турнира.

«Отлично шёл по сетке. Никому не проиграл ни партии до Джоковича, а ему отдал одну. Да и вообще такого фаворита убрал в полуфинале. До матча думала, что именно он победит на Australian Open, однако не ожидала такого исхода по сетам», — добавила Петрова.

А чемпионка «Ролан Гаррос»-1974 Ольга Морозова и вовсе считает Медведева главным героем завершившегося турнира. Она тоже обратила внимание на тяжёлый путь Даниила к финалу и силы, оставленные на корте в предыдущих стадиях.

«Он выступил как настоящий боец. Даня провёл огромное количество сложных и продолжительных встреч, в каждой из которых боролся, как лев. Это было невероятное зрелище. Плюс ко всему, у него оставалось ничтожно мало времени на восстановление. А Синнер, наоборот, подходил к финалу, можно сказать, налегке. Итальянец всегда ограничивался тремя сетами и только сейчас сыграл пять. Поэтому запас энергии был больше у Янника. Медведев — однозначно главный герой этого турнира, и я могу его только поздравить», — отметила Морозова.

При этом она уверена, что в решающем противостоянии россиянин допустил ошибку, когда в третьей партии решил отказаться от приносящего результат тенниса и стал действовать более агрессивно.

«Силы кончились, и это сказалось. Он просто не выдержал, а Синнер этим прекрасно воспользовался. Плюс ко всему, Янник обладает очень простой техникой, на которую затрачивает минимум энергии. И, как мне показалось, он интуитивно разгадывал все задумки Медведева. Звёзды сошлись, и удача оказалась на стороне итальянца», — добавила Морозова.

В целом она включила уроженца Москвы в число сильнейших игроков современности.

«В прошлом сезоне он первенствовал на пяти турнирах подряд на разных покрытиях. На такое способен не каждый. Так что никакой критики быть не может. Он прошёл сильных соперников, отыграл 24 часа и почти завоевал трофей. Это невероятное достижение», — добавила собеседница RT.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил другую важную причину поражения и посетовал на то, что Синнер быстро подстроился под манеру игры оппонента и начал пробивать его прицельными ударами. В то же время третья ракетка планеты принялся действовать однообразно.

«Конечно, бегать 3,5 часа довольно непросто. Даниил, устав, стал форсировать розыгрыш мяча, чтобы побыстрее закончить встречу и в конце концов допустил больше ошибок в решающей партии, чем соперник. Янник оказался свежее и поймал вдохновение. Но Медведев — молодец! Думаю, он сделает правильные выводы и останется одним из главных претендентов на победу в следующих турнирах», — заключил он.

А вот другой известный тренер Борис Собкин считает, что у уроженца Москвы просто не было другого выбора кроме ставки на активное начало.

«Иногда кажущиеся на первый взгляд гениальными решения являются следствием отсутствия других вариантов. У Медведева не оставалось выбора, ведь он отдал много сил на пути к финалу. Он не мог проводить долгие изнуряющие розыгрыши и определил правильную для себя тактику. Мы обязаны поддержать его. Я обязательно напишу ему, но опыт подсказывает, что от этого Дане сейчас не станет легче. А вообще Медведев — герой!» — подчеркнул специалист.