Медведев: возможно, проиграть в финале — лучше, чем проиграть на более ранних стадиях

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Возможно, проиграть в финале — лучше, чем проиграть на более ранних стадиях. Всем большое спасибо. Во-первых, я поздравляю Янника. Он показал, почему заслуживал этого. Ты боролся до конца. Ты и твоя команда проделала прекрасную работу. Вероятно, это не последний выигранный турнир Большого шлема для тебя. Я надеюсь, что мы ещё встретимся в финале.

Благодарю свою команду, которая поддерживала меня на протяжении всего времени турнира — каждый день, каждую ночь. Хочу обратиться к семье: не знаю, смотрели вы или нет, но было ощущение, словно вы со мной. Даша, Алиса, я не смог победить для вас, но постараюсь сделать это в следующий раз. Я горд собой и в следующий раз приложу ещё больше усилий», — сказал Медведев после матча.

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Медведев в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.