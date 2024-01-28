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Собкин назвал Медведева героем за его игру в финале Australian Open 2024

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Российский тренер Борис Собкин прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Собкин назвал Медведева героем за его игру в финале Australian Open 2024
  • Gettyimages.ru

«Возможно, я сейчас скажу парадоксальную вещь, но иногда кажущиеся на первый взгляд гениальными решения являются следствием отсутствия других вариантов. У Медведева не было возможности для выбора, он отдал столько сил на пути к этому финалу. Он не мог играть долгие, изнуряющие розыгрыши и принял правильное для себя решение на этот матч.

Можем ли мы сейчас поддержать его, сказав, что он отдал все силы на этом Australian Open? Мы обязаны это сделать. Я обязательно напишу ему и поддержу его, но опыт подсказывает мне, что от этого ему сейчас не станет легче. Вообще, Медведев — герой!» — сказал Собкин RT.

Ранее Серия А поздравила Синнера с победой над Медведевым в финале Australian Open.

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