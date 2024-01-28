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Веснина уверена, что Медведев сумеет одержать победу на US Open в 2024 году

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ответила на вопрос, сумел ли российский теннисист Даниил Медведев увеличить армию своих болельщиков благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Веснина уверена, что Медведев сумеет одержать победу на US Open в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«К Дане невозможно относиться равнодушно, как мне кажется, на этом Australian Open его полюбило ещё большее количество болельщиков, которые, возможно, относились к нему не очень хорошо или не склонялись к симпатиям в его сторону. Можно сказать, что он сумел развернуть к себе людей. Он был настолько интересным и искренним в своих интервью», — заявила Веснина RT.

Теннисистка также ответила на вопрос, может ли выход Даниила Медведева в финал Australian Open сказать о том, что текущий теннисный год будет очень благоприятным для него.

«На самом деле я бы не сказала, что это формула успеха на весь сезон, но, когда ты выходишь в финал турнира Большого шлема, можно сказать, что год уже удался, на мой взгляд. Но сказать, что теперь весь сезон будет для Дани успешным и он будет постоянно играть в финалах, я не могу. Но я уверена, что он точно выиграет US Open в этом году», — добавила она.

Ранее Веснина прокомментировала поражение Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года. 

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