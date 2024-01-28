Веснина уверена, что Медведев сумеет одержать победу на US Open в 2024 году
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«К Дане невозможно относиться равнодушно, как мне кажется, на этом Australian Open его полюбило ещё большее количество болельщиков, которые, возможно, относились к нему не очень хорошо или не склонялись к симпатиям в его сторону. Можно сказать, что он сумел развернуть к себе людей. Он был настолько интересным и искренним в своих интервью», — заявила Веснина RT.
Теннисистка также ответила на вопрос, может ли выход Даниила Медведева в финал Australian Open сказать о том, что текущий теннисный год будет очень благоприятным для него.
«На самом деле я бы не сказала, что это формула успеха на весь сезон, но, когда ты выходишь в финал турнира Большого шлема, можно сказать, что год уже удался, на мой взгляд. Но сказать, что теперь весь сезон будет для Дани успешным и он будет постоянно играть в финалах, я не могу. Но я уверена, что он точно выиграет US Open в этом году», — добавила она.
Ранее Веснина прокомментировала поражение Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.