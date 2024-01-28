Веснина считает, что Медведеву не хватило сил в финале Australian Open с Синнером

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Меня нисколько не удивило агрессивное начало от Даниила в первых сетах, я понимала, что у него есть определённая тактика на матч и он знает, за счёт чего можно обыгрывать Синнера. Он очень хорошо вошёл в игру и был уверен в себе, заставив соперника нервничать. Но что бросилось мне в глаза: итальянец стал прибавлять от гейма к гейму, его игра раскрылась в третьем сете. Наверное, он уже даже не будущее, а настоящее мужского тенниса», — сказала Веснина RT.

По мнению теннисистки, Медведев окончательно выбился из сил в пятом сете.

«Мне жаль, что Даня не сумел сегодня победить, но это теннис. Он проиграл сопернику, который был сильнее. Закончились ли силы у Медведева после второго сета? Такая теория тоже имеет место. Как мне кажется, его бензин окончательно закончился именно в пятом сете, в предыдущих партиях он ещё играл и оказывал давление на Янника. Но ощущение, что ему может не хватить сил, появилось у меня именно в четвёртом сете, когда он не сумел реализовать важный брейк-пойнт на 3:3», — добавила она.

Ранее сообщалось, что, по мнению Тарпищева, Медведев хорошо выступил на Australian Open.