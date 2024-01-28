Тарпищев считает, что Медведев хорошо выступил на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Даня перекрыл свой результат прошлого года, добавил очков, в целом хорошо выступил в Австралии. Корт вязкий, медленный отскок. Навылет очень мало подач — даже по сравнению с турниром прошлого года», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Янника Синнера.

22-летний итальянец впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.