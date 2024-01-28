Янчук заявил, что Медведев осовременил манеру своей игры на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев осовременил свою игру на Australian Open.

«Наверное, да. Он стал действовать быстрее и активнее, осовременил манеру игры, сделав её более трудовой и острой. Но и замечу, что во всех матчах на пути к финалу он постоянно проявлял характер, а это немаловажно», — сказал Янчук RT.

Тренер также поделился мнением о том, как сложится для Даниила Медведева текущий теннисный сезон после его выступления на Открытом чемпионате Австралии.

«Конечно же, мы вправе ждать от Медведева новых побед, но при условии, что он будет и дальше проявлять характер, что ему вообще свойственно. На этом турнире Даниил показал свою конкурентоспособность и современную игру», — добавил он.

Ранее Янчук высказался о поражении Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.