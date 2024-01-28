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Янчук заявил, что Медведев осовременил манеру своей игры на Australian Open

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев осовременил свою игру на Australian Open.
Янчук заявил, что Медведев осовременил манеру своей игры на Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Наверное, да. Он стал действовать быстрее и активнее, осовременил манеру игры, сделав её более трудовой и острой. Но и замечу, что во всех матчах на пути к финалу он постоянно проявлял характер, а это немаловажно», — сказал Янчук RT.  

Тренер также поделился мнением о том, как сложится для Даниила Медведева текущий теннисный сезон после его выступления на Открытом чемпионате Австралии.

«Конечно же, мы вправе ждать от Медведева новых побед, но при условии, что он будет и дальше проявлять характер, что ему вообще свойственно. На этом турнире Даниил показал свою конкурентоспособность и современную игру», — добавил он.

Ранее Янчук высказался о поражении Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года. 

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