Янчук: Медведев остаётся одним из фаворитов на победу в следующих турнирах Большого шлема

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Пока Медведев был свежим, он играл более или менее уверенно и больше попадал. Но затем манера его игры стала однообразной, хотя и была темповой. В конце концов его соперник сумел приспособиться к нему и обрёл стабильность в своих действиях. Синнера нужно было пробивать, но, как ни странно, он сам пробивал Медведева. Янник с большей силой и скоростью посылал мяч и нередко набирал очки именно такими прицельными и прострельными ударами», — заявил Янчук RT.

По мнению тренера, Медведев стал форсировать события в матче с Синнером из-за физической усталости.

«Конечно, бегать три с половиной часа довольно непросто — молодость Синнера сыграла сегодня за него. Даниилу не хватило сил, он подустал и стал форсировать розыгрыш мяча, чтобы побыстрее закончить, и в конце концов допустил больше ошибок в решающей партии, чем соперник. Янник был свежее и поймал вдохновение. Можем ли мы похвалить Медведева за его путь к финалу? Конечно, он молодец, и думаю, что он сделает выводы. Безусловно, он остаётся одним из главных фаворитов на победу в следующих турнирах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по мнению Собкина, болельщики любят Медведева за его непосредственность.