Собкин считает, что болельщики любят Медведева за его непосредственность
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«Мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, да, а может, и нет. Я считаю, что у него и так огромная армия болельщиков. Его любят не только за его теннис, но и за его непосредственность, за то, что он настоящий на корте», — заявил Собкин RT.
Тренер также ответил на вопрос, может ли выход Даниила Медведева в финал Australian Open предопределить, что текущий теннисный год будет для него благоприятным.
«Я не сторонник таких мыслей — сезон достаточно длинный и в нём может произойти множество событий», — добавил он.
Ранее Собкин прокомментировал поражение Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.