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Собкин считает, что болельщики любят Медведева за его непосредственность

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Российский тренер Борис Собкин ответил на вопрос, сумел ли теннисист Даниил Медведев увеличить армию своих болельщиков благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Собкин считает, что болельщики любят Медведева за его непосредственность
  • Gettyimages.ru

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, да, а может, и нет. Я считаю, что у него и так огромная армия болельщиков. Его любят не только за его теннис, но и за его непосредственность, за то, что он настоящий на корте», — заявил Собкин RT.

Тренер также ответил на вопрос, может ли выход Даниила Медведева в финал Australian Open предопределить, что текущий теннисный год будет для него благоприятным.

«Я не сторонник таких мыслей — сезон достаточно длинный и в нём может произойти множество событий», — добавил он.

Ранее Собкин прокомментировал поражение Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года. 

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