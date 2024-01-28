Губерниев: Медведев — лицо спортивной России, он наш флагман

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Даня проиграл, но менее великим не стал. Медведев — лицо спортивной России, он наш флагман. Человек невероятного трудолюбия, упорства и таланта, в финале не хватило физики. Надо было дожимать в третьем сете после такого великолепного начала», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее Собкин назвал Медведева героем за его игру в финале Australian Open 2024.