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Губерниев: Медведев — лицо спортивной России, он наш флагман

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии.
Губерниев: Медведев — лицо спортивной России, он наш флагман
  • РИА Новости

«Даня проиграл, но менее великим не стал. Медведев — лицо спортивной России, он наш флагман. Человек невероятного трудолюбия, упорства и таланта, в финале не хватило физики. Надо было дожимать в третьем сете после такого великолепного начала», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее Собкин назвал Медведева героем за его игру в финале Australian Open 2024.

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