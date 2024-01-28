Не хватило сил: Медведев вёл 2:0 по сетам, но проиграл Синнеру в финале Australian Open

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист доминировал на протяжении первых двух сетов и четырежды взял подачу соперника, но провести весь матч на таком уровне у него не хватило сил. Постепенно итальянец начал лучше смотреться в длинных розыгрышах и перестал предоставлять сопернику шансы на приёме. Синнер уверенно забрал три оставшиеся партии, а вместе с ними и первый титул на турнирах Большого шлема.

К финалу Открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев подходил не в статусе фаворита. По сути, в пользу Янника Синнера говорило всё: количество проведённых на кортах Мельбурна часов и всего два проигранных гейма на подаче за шесть матчей, победа над первой ракеткой мира и действующим триумфатором соревнований Новаком Джоковичем, а также результаты последних противостояний с россиянином. Да, по личным встречам итальянец уступал ему со счётом 3:6, но в последних трёх играх взял верх. Осенью прошлого года он поочерёдно расправился с ним на турнирах в Пекине и Вене, а потом и на Итоговом первенстве ATP.

Поэтому складывалось ощущение, что для победы Медведеву необходимо совершить что-то если не невероятное, то выдающееся. Однако списывать его со счетов было преждевременно. Как отмечал легендарный Джон Макинрой, отыгравший на шесть часов больше россиянин подойдёт к финальному матчу в неидеальной форме, но за счёт невероятного мастерства и игрового интеллекта способен навязать борьбу итальянцу.

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При этом в одном у Медведева всё же было преимущество над Синнером. Пусть в Австралии итальянец выступал так, словно уже давно лидирует в рейтинге, но опыта решающих встреч ему явно не хватало. Ранее он ни разу не добирался до заключительной стадии на мейджорах, в то время как для россиянина этот финал был уже шестым в карьере. И хотя в четырёх из них Даниил проиграл, вероятно, он чувствовал себя поспокойнее Янника, который вполне мог перегореть перед выходом на арену Рода Лэйвера.

И поначалу складывалось ощущение, будто так и произошло. Ещё на пути к корту Синнер выглядел растерянным на фоне предельно сконцентрированного Медведева, а проблемы итальянец стал испытывать с самого начала дуэли. Он слишком много нервничал, позволяя ловить себя на противоходе, был довольно скован в атаке и никак не мог приспособиться к подаче Даниила. За стартовые четыре гейма тот выдал четыре эйса, но был великолепен и на приёме, оформив брейк. А ведь этим не могли похвастаться ни Джокович, ни Андрей Рублёв, не реализовавший ни одну из восьми попыток.

В итоге за первый сет Синнер столько же раз отдал свою подачу, сколько за весь Australian Open. До этого по одному разу забрать её удавалось Карену Хачанову и Ботику ван де Зандсхулпу. Второй раз Медведев сделал брейк при счёте 5:3 — пусть и не сразу — и победил в стартовой партии. Причём потребовалось ему всего 36 минут.

Поначалу второй сет также проходил под диктовку Медведева. На этот раз он использовал два из шести брейк-пойнтов, а на своей подаче взял 12 розыгрышей подряд. Казалось, Синнеру не избежать разгрома, но при счёте 1:5 тот подал признаки жизни: сначала отлично сработал на приёме, а затем взял свой гейм и приблизился к сопернику. Одновременно с этим задёргался и Даниил, который стал реже попадать первым мячом и частенько ошибаться в простейших ситуациях. Казалось, назревает камбэк, но россиянин вовремя собрался и довершил начатое. Правда, не без труда. Ценой огромных усилий он ушёл с «меньше» и воспользовался вторым сетболом.

После этого стало очевидно, что Синнер успокоился и начал нащупывать свою игру, а в третьем отрезке наверняка будет чувствовать себя ещё лучше. При этом состояние Медведева стало понемногу вызывать вопросы. Уже во второй партии он стал периодически не добегать до цели, а процент попадания первым мячом упал с умопомрачительных 86 до 50%, что вполне могло быть связано с усталостью. И были опасения, что дальше ему будет всё тяжелее.

Тем не менее Медведев продолжал брать «свои» геймы. Впрочем, как и Синнер, не отдавший ни одного очка на первой подаче в четырёх игровых отрезках подряд. Но так же уверенно действовать и дальше ему не удалось. При счёте 4:4 Даниил чуть было не зацепился на приёме и находился в двух розыгрышах от очередного брейка, но Янник своевременно спохватился и вышел из непростой ситуации.

В свою очередь, Медведев повторить достижение соперника не сумел. Он с ходу оказался в роли догоняющего и, хотя сумел не только выравнять положение, но и вырваться вперёд, внезапно стал допускать один промах за другим. Дважды он смазал с форхенда, а ещё раз не сумел должным образом защититься после атаки Синнера, позволив тому сократить отставание по партиям.

В преддверии четвёртого отрезка возникло множество вопросов. Связан ли провал Медведева в предыдущем сете с накопившейся усталостью? Остались ли у него силы на продолжение борьбы? Способен ли Синнер ещё нарастить обороты или уже действует на своём максимуме? И ответы вряд ли устраивали поклонников россиянина. Временами тот смотрелся тяжеловато и слишком много позволял оппоненту, а после третьего гейма и вовсе напугал болельщиков, вызвав на корт врача. Правда, обошлось даже без медицинского тайм-аута. Немного массажа, замена пластыря — и третья ракетка мира вновь был готов сражаться.

Однако легче ему после этого не стало. Медведев вновь начал попадать первым мячом с процентом выше 80, но Синнер всё равно умудрялся создавать ему трудности. Даниил был вынужден отыгрывать брейк-пойнты, а без проблем взял лишь один гейм на своей подаче. У итальянца же всё было наоборот. В большинстве случаев он буквально не замечал сопротивления россиянина и упорно двигался вперёд. И что особенно пугало, стал доминировать в затяжных обменах ударами. А ведь именно в этом он был слабее поначалу.

В итоге Медведев дрогнул в ключевой момент. Да, он по-прежнему регулярно попадал в квадрат, но в розыгрышах конкурировать с Синнером на равных уже не получалось, пусть даже тот неоднократно давал ему шансы: то несвоевременно исполнял укороченный, то мазал с лёта. На брейк-пойнте Даниил, как назло, не сумел подать с ходу, а на втором мяче Янник не оставил ему шансов и восстановил паритет, заставив россиянина ненадолго отправиться в подтрибунное помещение.

Перед заключительным отрезком неидеальное состояние Медведева подмечал даже Ник Кирьос, участвовавший в освещении Australian Open. По его словам, третья ракетка мира действительно выглядел «немного уставшим». И это неудивительно, ведь к этому моменту он уже провёл почти 24 часа на кортах Мельбурна, а грядущий сет должен был стать для него рекордным, 31-м на AO. Но секретом успеха его соперника австралиец назвал не это обстоятельство, а форхенд итальянца, позволивший тому записать на свой счёт девять активно выигранных мячей только в четвёртой партии.

Но Медведев, несмотря на всё это, продолжал держаться. И уповать на выходы к сетке, которых в этот раз было невероятно много. К пятому сету их набралось 36, а всего оказалось аж 45. И пусть в большинстве случаев они приносили ему успех, в важнейшем эпизоде именно неподготовленные рывки вперёд стоили Даниилу «своего» гейма. Россиянин трижды подряд опрометчиво побежал вперёд и был наказан за это, а отыграть три брейк-пойнта уже не сумел.

Синнер повёл 4:2, и это было похоже на приговор. Ведь до этого в партии он отдал лишь три розыгрыша на своей подаче, не позволяя и задуматься о брейке. И уже не изменил себе. Медведев бился до последнего, но итальянец с первой же попытки решил все вопросы и завоевал первый титул на турнирах Большого шлема — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

При этом нельзя сказать, что Даниил в чём-то ошибся. Они с тренером прекрасно понимали, что сил на очередную пятисетовую зарубу у него не хватит, поэтому и сделали ставку на своеобразный блицкриг. И даже частично преуспели. Но Янник собрался чуть раньше, чем это было нужно его оппоненту. Медведев проиграл пятый финал ТБШ в карьере и не смог сравняться с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным по числу побед на мейджорах.