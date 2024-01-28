Медведев в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Теннисист терпел поражения в решающей игре на Открытом чемпионате США от испанца Рафаэля Надаля в 2019-м, на Australian Open в 2021-м от серба Новака Джоковича и в 2022-м от Надаля, а также на US Open в 2023-м от Джоковича.

Единственная победа на ТБШ у Медведева состоялась в 2021 году на US Open, когда был обыгран Джокович.

Ранее сообщалось, что Синнер победил Медведева и впервые в карьере выиграл Australian Open.