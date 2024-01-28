Синнер победил Медведева и впервые в карьере выиграл Australian Open
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Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Медведев сделал 11 эйсов, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. У Синнера 14 подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Таким образом, 22-летний итальянец впервые в карьере выиграл Australian Open.
В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года.